Desciende la creación de empresas en Salamanca durante el mes de octubre con respecto a 2024

La región ha creado un total de 286 sociedad mercantiles durante el mes de octubre de este 2025, suponiendo la cuarta mayor subida nacional, algo que no podemos traducir en los datos que se han expuesto sobre Salamanca.

En Salamanca se han creado 37 nuevas empresas, lo que ha supuesto un 2,7 por ciento menos con respecto a 2024. En total ha habido también una caída del 58,3 por ciento con 1,9 millones de euros.

El total del capital que se ha suscrito en Castilla y León ha sido de 11 millones de euros, un 32,8 por ciento más que el pasado año. En España ha descendido un 5,2 por ciento hasta los 411,7 millones de euros.

En la región las subida más fuerte se ha dado en Zamora con casi el triple o en Palencia con un 100 por ciento. La única provincia donde ha descendido el número de empresas ha sido Soria con un 38,4 por ciento, aumentado su capital por trece. Con crecimientos moderados han estado las provincias de Ávila, Segovia y León.