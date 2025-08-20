Descienden los nacimientos y fallecimientos en la provincia de Salamanca

La comunidad de Castilla y León ha experimentado un descenso del 1,2% en el número de nacimientos durante el primer semestre de 2025, según las estimaciones publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, se registraron 6.164 nacimientos, una cifra inferior a los 6.240 del mismo periodo en 2024.

Este dato contrasta con la tendencia a nivel nacional, donde los nacimientos aumentaron un 0,6%, alcanzando los 155.635 en toda España.

El descenso de nacimientos se ha sentido en la mayoría de las provincias de la Comunidad, aunque tres de ellas mostraron un crecimiento: Soria lideró el aumento con un 4,7% más (245 nacimientos); Zamora subió un 2,3% (358 nacimientos); Valladolid registró un ligero incremento del 0,9% (1.512 nacimientos).

Por otro lado, las mayores caídas se produjeron en Palencia (-6,5%), Salamanca (-5%) y Ávila (-3,2%). También se observaron descensos en Segovia, León y Burgos.

En cuanto a las defunciones, Castilla y León registró un ligero aumento del 0,3% hasta agosto, con 17.680 fallecimientos en total. Este incremento es significativamente menor que el 1,5% de subida en el conjunto de España.

Sin embargo, el comportamiento de las defunciones por provincias ha sido mixto. Según los datos acumulados hasta la semana 31, hubo una bajada generalizada en la mayoría de ellas: las mayores caídas se registraron en Salamanca (-4,2%) y Segovia (-3,2%). También se observaron descensos en Soria, León, Palencia y Valladolid.

En contraste, las defunciones aumentaron de forma notable en Burgos (+8,7%), Zamora (+7,9%) y, en menor medida, en Ávila (+0,3%).