Desconfiar de los técnicos no pedidos o memorizar las claves, entre las recomendaciones de la Guardia Civil para que las personas mayores se protejan frente a robos

La Guardia Civil ha puesto a disposición de la ciudadanía el "Plan Mayor Seguridad", una iniciativa integral destinada a proteger y mejorar el bienestar del colectivo de personas mayores, ofreciendo una serie de consejos prácticos para prevenir los delitos más comunes de los que son víctimas.

Recuerda a los ciudadanos que, ante la comisión de un delito, es crucial mantener la calma, si es posible, y fijarse en detalles que puedan ayudar a identificar al delincuente. Es fundamental llamar a la Guardia Civil o a la Policía cuanto antes para informar de todos los datos que se recuerden.

Si le sustraen tarjetas o cheques, comunique la pérdida a las entidades emisoras de forma inmediata. En caso de ser víctima de un "tirón", no oponga fuerte resistencia para evitar ser arrastrado o sufrir lesiones. Si le han robado las llaves de su vivienda, es vital cambiar la cerradura de la puerta lo antes posible.

Para la prevención en la calle, se recomienda caminar por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared, y utilizar preferentemente bolsos de asa que no lleven correa. Es importante evitar la ostentación de joyas u objetos de valor y proteger el bolso o cartera en grandes aglomeraciones. Además, se advierte de no aceptar ninguna propuesta "ventajosa" que se ofrezca por la calle, ya que normalmente se trata de una estafa.

En el domicilio, la precaución es la clave. Nunca se debe abrir la puerta o el portero automático a personas desconocidas. Si la vivienda no tiene mirilla, se aconseja instalarla. Se debe desconfiar siempre de quienes llamen a la puerta ofreciendo la venta de cualquier cosa o que afirmen representar a un organismo público o asociación humanitaria. Los delincuentes utilizan cualquier excusa para acceder al interior de la vivienda. También se recomienda desconfiar de servicios técnicos no solicitados e identificar debidamente a cualquier empleado que deba entrar para reparaciones o cobros.

Al utilizar cajeros automáticos, se aconseja memorizar las claves de las tarjetas y nunca llevarlas anotadas, vigilar los alrededores y evitar sacar grandes cantidades de dinero. Es preferible domiciliar los pagos mensuales para no tener que salir a la calle con efectivo. Cuando se tengan que realizar cobros o pagos de cierta importancia o firmar documentos relevantes, se recomienda ir siempre acompañado.

En viajes, la Guardia Civil aconseja llevar únicamente lo necesario, mantener siempre vigilado el equipaje y las pertenencias personales, y nunca aceptar llevar maletas o encargos de personas desconocidas o no acreditadas.

Finalmente, se ha puesto un énfasis especial en la seguridad en Internet. Se debe desconfiar de supuestos mensajes del banco que soliciten claves secretas o números de tarjetas bancarias. Nunca se deben realizar compras en páginas web que no garanticen la seguridad de los datos. La Guardia Civil también pide ser precavido con el perfil y la información personal al acceder a redes sociales y desconfiar siempre de "grandes ofertas" o "chollos" a través de la red, que a menudo son trampas.

La Guardia Civil recuerda a la población mayor que está para ayudarles. Si tienen alguna pregunta o creen que han sido víctimas de algún delito, deben llamar inmediatamente.