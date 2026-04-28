¿Por qué se ha desconvocado la huelga en el sector de las gasolineras?

Archivo - Un camión cisterna rellena el combustible de los depósitos de una gasolinera de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

Hace unos días saltaban las alarmas en cuanto a las gasolineras y al personal de las mismas. Tanto el 30 de abril como el 3 de mayo se convocaron dos días de huelga, aunando el puente de Mayo, donde los trabajadores en el sector de las gasolineras estaban llamados a movilizarse, lo que prometía ser un auténtico caos en algunos puntos del país.

Según recoge Europapress en un comunicado por parte de los sindicatos, han logrado cerrar “un acuerdo histórico”, con un incremento salarial del 6,4 por ciento durante los próximos tres años, siendo del 3,4 por ciento de manera retroactiva para 2025, un 2 por ciento en 2026 y un 1 por ciento en 2027.

Del mismo modo, han garantizado una revisión salarial de manera anual en función del aumento del IPC, además de otros aspectos como la reducción de la jornada laboral, complementos por festivos, el quebranto de la moneda o el plus de limpieza con un mínimo de 30 euros.

Por otro lado, también han regulado la jubilación anticipada, además de facilitar a la misma con un mes de antelación reorganizando el cobro de todas las primas en cuatro periodos semestrales. Asimismo, no se han olvidado de regular el régimen de faltas o la comunicación de todo tipo de ausencias laborales.