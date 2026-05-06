Desesperación entre los vecinos de la plaza del Mercado Viejo por el colapso de autobuses en el centro de recepción de turistas

Aseguran que han denunciado las irregularidades que las empresas de los autobuses de viajeros cometen ante el Ayuntamiento hace varios meses, pero que siguen esperando una solución que, de momento, no llega.

En los escritos que han enviado al Ayuntamiento, afirman que en los últimos meses se han incrementado tanto el número de vehículos que utilizan este espacio que han llegado a contar hasta 15 aparcados a la vez en un espacio que solo tiene cuatro dársenas. “La plaza funciona de facto como un aparcamiento encubierto de autobuses, con permanencias habituales que superan ampliamente los tiempos propios de una parada (limitada a 15 minutos por parte del Ayuntamiento)”, aseguran. También denuncian que durante dichos periodos dejan los vehículos con los motores en marcha, lo que conlleva ruidos constantes y emisión de gases junto a las ventanas de las viviendas, y que lo conductores aprovechan para realizar allí mismo tareas de limpieza.

Autobuses en el centro de recepción de visitantes en Salamanca (2).jpg

Por otra parte, los vecinos también han denunciado que el exceso de capacidad que se da habitualmente, más de cuatro vehículos, hace que tengan que hacer maniobras peligrosas y que invadan espacios peatonales, lo que supone un riesgo para los peatones.

Autobuses que están aparcados desde primera hora de la mañana y hasta las 12 de la noche en muchos casos, lo que supone pitidos por la marcha atrás constantes y ruidos, lo que ha llevado a que varios vecinos sufran cuadros de ansiedad. De ahí que también pidan que se les obligue a aparcar de forma contraria, para que la parte posterior de los vehículos no esté justo frente a las ventanas y se minimice el ruido.

Un uso de este espacio que consideran abusivo y que ha llegado de forma posterior a la consolidación de las viviendas, por lo que piden que el Ayuntamiento establezca “las medidas necesarias para reestablecer la legalidad y proteger los derechos de los vecinos, incluyendo la supresión del uso de la Plaza del Mercado Viejo como parada de autobuses y el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de ruido, calidad del aire y tráfico”. También piden que se incremente la vigilancia en la zona y se sancione a quien no cumple las normas.