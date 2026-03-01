Despliegue motero en el centro de Salamanca con la XXII Ruta Invernal Motorista

La capital de Salamanca ha acogido un año más la salida de la XXII Ruta Invernal Motorista, un evento ya emblemático en el calendario motero. Y cuyo punto de partida se encuentra en el corazón de la ciudad charra, en su Plaza Mayor.

Más de 150 motoristas inscritos, además de numerosos aficionados sumados a la concentración, han participado en esta vigésimo segunda edición, consolidada como la actividad más representativa del Moto Club Ruedas Charras.

La concentración de motocicletas ha salido del ágora alrededor de las 11:30 horas, para dar paso a un recorrido en el que sus participantes han recorrido también Alba de Tormes, Piedrahíta, Barco de Ávila, Béjar, Puerto de Béjar y Baños de Montemayor hasta Hervás.