Los destellos de las Dracónidas y las Oriónidas ya se ven en el cielo de Salamanca

Las dos primeras lluvias de meteoros del otoño, las Dracónidas y las Oriónidas, ya son visibles en el cielo de Salamanca este jueves 9 de octubre.

Aunque las Dracónidas empezaron a verse el 6 de octubre, seguirán siendo visibles hasta el día 10, siendo además las primeras del otoño. Junto a ellas estos días también se pueden ver las Oriónidas, que dieron comienzo el día 2 de octubre y que permanecerán viendose hasta el 7 de noviembre. Ambas cuentan con una velocidad de 20, las primeras, y 66 las segundas de km/s, según el Observatorio Astronómico Nacional.

Estos meteoros se podrán observar después del atardecer, por lo que no hace falta trasnochar hasta bien entrada la madrugada para poder contemplar este espectáculo. El mejor día para su observación se producirá este jueves 9 de octubre y el martes 21 de octubre.

El resto de las lluvias de meteoros que tendrán lugar hasta final de año se producirán entre noviembre y diciembre: