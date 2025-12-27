Destinados 10,4 millones de euros a programas mixtos de formación y empleo en Salamanca

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, anuncia en Villafranca del Bierzo la resolución definitiva de la convocatoria que permitirá desarrollar 242 proyectos de interés público en la Comunidad

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presentado este viernes la resolución definitiva de los programas mixtos de empleo y formación para el próximo ejercicio en Castilla y León. La convocatoria cuenta con una inversión histórica de 48.020.720 euros, la cifra más elevada en la trayectoria de este programa, tras una ampliación presupuestaria de 10 millones destinada a cubrir todas las solicitudes presentadas que cumplían los requisitos.

Dentro de este esfuerzo autonómico, Salamanca se posiciona como una de las provincias más beneficiadas, recibiendo una inversión de 10.476.850 euros. Esta cuantía permitirá la puesta en marcha de 46 programas de formación y empleo en los que participarán un total de 369 personas desempleadas de la provincia, quienes podrán alternar el aprendizaje profesional con un trabajo remunerado.

Un modelo dual con alta inserción laboral

Los programas mixtos, de carácter dual, garantizan ingresos para los alumnos-trabajadores desde el primer día mientras adquieren competencias en sectores de alta demanda. La eficacia de este modelo queda avalada por sus cifras de éxito: la inserción laboral posterior supera el 50 % de media, llegando incluso al 90 % en algunas de las modalidades formativas impartidas.

Además del beneficio directo para los participantes, estos proyectos suponen una mejora de los servicios y el entorno en las localidades salmantinas. Los trabajos, realizados en beneficio del tejido local, incluyen desde el acondicionamiento de espacios públicos y la recuperación del patrimonio hasta la prestación de servicios sociales y asistenciales de interés general.

Impacto en toda la Comunidad

A nivel autonómico, la Junta de Castilla y León contratará a más de 2.800 personas a través de los 242 programas previstos. De los proyectos aprobados, 207 estarán promovidos por entidades locales —con una inversión global cercana a los 40 millones— y los 35 restantes serán gestionados por entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector.

Este incremento del 26 % en el presupuesto respecto a la última edición consolida a los programas mixtos como una herramienta clave para la cohesión territorial y social. En palabras de la consejera, esta iniciativa no solo impulsa las oportunidades de las personas más vulnerables y dinamiza la economía local, sino que dota a los ayuntamientos de recursos esenciales para transformar y mejorar el entorno de sus vecinos.