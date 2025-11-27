Destinados 100.000 euros al programa 'Promociona' para combatir el fracaso y el abandono escolar en la población gitana de Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una subvención de 100.000 euros para financiar el desarrollo del programa ‘Promociona - de la escuela al empleo’, llevado a cabo por la Fundación Secretariado Gitano.

El programa busca mejorar la situación educativa de la población gitana de la Comunidad, centrando sus esfuerzos en reducir las elevadas tasas de fracaso y abandono escolar para impulsar la inclusión social y laboral del colectivo.

El destinatario del programa es el alumnado gitano del último ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y los ciclos formativos de Grado Básico de Formación Profesional en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Para lograr sus objetivos, se realizarán diversas acciones, como orientación individual y apoyo educativo, desarrollo de competencias digitales, coordinación con centros educativos, acciones de orientación grupal para mejorar la implicación de las familias, y mentoring con empresas para el desarrollo profesional y personal de los estudiantes.