Destinan más de 100.000 euros para 23 asociaciones de mayores de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado una serie de reuniones con el tejido asociativo de la ciudad dedicado al cuidado de los mayores, en el aspecto físico y mental. De este modo, la concejala de Mayores ha mantenido una reunión con las organizaciones charras este jueves, 27 de noviembre, con el fin de seguir reforzando lazos entre consistorio y asociaciones.

Durante este año 2025, se ha destinado un total de 102.000 euros aumentando el presupuesto un 23 por ciento con respecto al año anterior. De este modo, el consistorio sigue colaborando con este tipo de asociaciones sumándose a la ayuda un total de 23.

En el encuentro con las asociaciones de la ciudad se ha ampliado el Programa Formativo Ocupacional y de Ejercicio Físico para 2026 hasta las casi 2.000 personas en los tres Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, siendo la mayor cifra a la que se ha llegado en la capital salmantina.