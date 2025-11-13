Destinan más de 22 millones de euros para garantizar el suministro sanguíneo en la región

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado un gasto de 22.364.992 euros destinado a financiar la actividad asistencial de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) durante el próximo año. Este importe permitirá garantizar el suministro de componentes sanguíneos, medicamentos hemoderivados, productos del banco de leche, tejidos y preparados biológicos a los hospitales dependientes de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl).

El Chemcyl, fundación pública considerada servicio técnico de la Consejería de Sanidad, tiene como misión asegurar que los centros sanitarios de la Comunidad dispongan de los productos necesarios para su actividad asistencial. En 2025 se prevé distribuir 91.152 unidades de concentrado de hematíes, 13.608 de plaquetas mezcladas, 2.585 de plaquetas por aféresis y 6.354 de plasma fresco congelado. También se suministrarán 85.325 unidades de albúmina humana, 6.525 de alfa-1-antitripsina, 9.888 de inmunoglobulina intravenosa y 576 de factor VIII, además de 4.425 unidades de leche humana pasteurizada, 74 córneas, 81 membranas amnióticas y 3.500 colirios de suero autólogo.

La Fundación realiza asimismo la ‘prueba del talón’ dentro del Programa de Detección Precoz de Enfermedades Congénitas en recién nacidos. Para cubrir la demanda, el Chemcyl cuenta con puntos fijos y móviles de donación en toda la Comunidad, organizando más de 4.700 colectas anuales y recorriendo más de un millón de kilómetros, con el objetivo de mantener la autosuficiencia en sangre y plasma en Castilla y León.