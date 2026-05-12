Desvíos y supresión de paradas en el autobús urbano por el cierre de la calle Arroyo de Santo Domingo

El cierre de la calle Arroyo de Santo Domingo durante este martes y miércoles está provocando cambios en el recorrido habitual de varias líneas de autobús urbano en la ciudad.

En concreto, las líneas 1, 3, 4, 8 y 9 se ven afectadas por esta incidencia y están siendo desviadas por el paseo de Canalejas y la cuesta de Sancti Spíritus.

Como consecuencia de estos desvíos, quedan suprimidas las paradas situadas en Gran Vía 75 y Gran Vía 45.

Para dar continuidad al servicio, ambas se han reubicado de forma provisional en el paseo de Canalejas, la primera en el número 179 y la segunda en el 95, frente a los colegios Calasanz y Padre Manjón.