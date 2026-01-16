En detalle la nueva hoja de ruta sanitaria en Salamanca y la región para los próximos años: menos desigualdad y más equidad

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León buscan garantizar una correcta salud pública de 2026 a 2029, cuatro años, como los venideros, más en concreto hasta 2032. Dos proyectos diferentes con un objetivo común, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital del Tormes y la región.

III Plan Municipal de Salud de Salamanca 2026-2029

Según ha avanzado en un comunicado el propio consistorio salmantino, este año se aprobará el III Plan Municipal de Salud de la Ciudad de Salamanca con un objetivo claro, el de mejorar la calidad de vida de salmantinos y salmantinas con un enfoque integral y equitativo.

Este plan, además, se ha realizado con la participación activa de la ciudadanía, tanto de instituciones sanitarias como de otros sectores que hacen comunidad en la localidad salmantina.

Con vigencia para cuatro años, habrá cinco líneas estratégicas y 16 objetivos generales:

‘Transversalidad y salud en todas las políticas municipales’ y asñi crear sinergias en todas las áreas municipales

‘Promoción de los estilos de vida saludables’ implicando a toda la comunidad

‘Salud mental y bienestar emocional como prioridad comunitaria’ para incidir en la prevención, promoción e intervención comunitaria

‘La ayuda mutua y la discapacidad como eje vertebrador del trabajo municipal en equidades en salud’

‘Intervención en los determinantes ambientales y de salud animal’ para prevenir riesgos para la salud

V Plan de Salud de Castilla y León 2032

La Junta de Castilla y León, además, ha presentado el V Plan de Salud de Castilla hasta 2032, un ambicioso proyecto que busca marcar la hoja de ruta para que los habitantes de Salamanca y la región puedan alcanzar más años de vida saludable con un sistema sanitario reforzado.

La institución regional apostará, además, por la digitalización, la innovación y la investigación para transformar la sanidad. Asimismo, se promoverá la salud en todos los estamentos, entre ellos el bienestar biopsicosocial de la ciudadanía, colaborando, eso sí, entre territorios para trascender más allá de lo sanitario.

Impulsar la salud comunitaria

Asegurar la inversión en salud sostenida y evaluar el impacto en bienestar

Promover la salud en el entorno laboral y la prevención de riesgos en el trabajo

Mejorar la calidad del aire y del agua, y la idoneidad habitacional

Garantizar la conectividad digital en el territorio, aspecto clave para la implantación de telemedicina

Mantener la seguridad alimentaria en el ámbito de la producción primaria, la prevención de zoonosis y las resistencias antimicrobianas

Promocionar el envejecimiento activo, la atención a la discapacidad o la soledad no deseada.

Extender la iniciativa Red de Escuelas Saludables, la alfabetización en salud y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas.

Integrar entornos y hábitos saludables que conecten la identidad de nuestra tierra con estilos de vida sanos.

Para cada punto mencionado anteriormente, se trabajará de la mano de otras consejerías para que la salud sea la cúspide de la pirámide, trabajando unitariamente para garantizar la seguridad ciudadana.

De este modo, el V Plan de Salud 2032 tendrá ejes sanitarios, sociales y económicos, con siete objetivos generales, cuarenta objetivos estratégicos y ciento sesenta y nueve medidas, con un sistema de evaluación que incluye 380 indicadores.

Por otro lado, también han declarado que se buscará centrar recursos en salud pública para garantizar la vigilancia epidemiológica, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, incluida la calidad del aire y del agua, la vigilancia entomológica y la respuesta coordinada ante alertas de temperaturas extremas u otros riesgos emergentes.