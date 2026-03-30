Solo el 45% de la población de riesgo participa en el cribado de cáncer de colon en España

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española Contra el Cáncer ha vuelto a poner el foco en la importancia de la detección precoz de esta enfermedad, el tumor con mayor incidencia en España. Según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer, en 2023 se detectaron más de 40.000 nuevos casos en el país, de los cuales 2.752 se registraron en Castilla y León.

La detección temprana puede multiplicar las posibilidades de supervivencia: 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se diagnostica a tiempo. Por ello, la Asociación lanza nuevamente la campaña ‘Juega tu papel’, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de participar en los programas de cribado y recordar que la detección precoz es un derecho que salva vidas.

Participación insuficiente en España y en Castilla y León

Según la AECC para que un programa de cribado sea eficaz, necesita una implantación completa y una participación mínima del 65%. Sin embargo, solo un 45% de la población de riesgo participa actualmente en España, con diferencias según cada comunidad autónoma.

En Castilla y León, el cribado está dirigido a personas de entre 50 y 74 años mediante el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora y no invasiva que puede realizarse en casa. Este test permite detectar lesiones premalignas o malignas antes de que la enfermedad se encuentre en estadios avanzados, cuando el tratamiento y la supervivencia son más complicados.

La incorporación del cribado de cáncer colorrectal a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en 2014 supuso un avance clave en la estrategia de detección precoz, gracias al impulso de la Asociación. Desde 2012, la ONG promovió el TSOH como prueba válida y recogió casi 600.000 firmas para exigir su inclusión en el sistema público.

Actualmente, la Asociación financia 87 proyectos de investigación sobre cáncer de colon con más de 24 millones de euros y continúa trabajando para garantizar que el cribado sea eficaz, equitativo y accesible en todo el territorio español.

Mejora de políticas públicas y alianzas internacionales

Para reforzar la eficacia y equidad de los programas de cribado, la Asociación ha establecido una alianza con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que permitirá analizar la situación actual y formular recomendaciones para mejorar la detección precoz en España.

La Asociación recuerda que la participación ciudadana en el cribado es fundamental para aumentar la supervivencia y reducir la mortalidad por cáncer de colon. Para facilitar la información, ha elaborado un mapa interactivo donde los ciudadanos pueden consultar cómo participar según su comunidad: Mapa interactivo de cribado.