Detectada una campaña masiva de estafas que suplanta a la DGT mediante multas falsas

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha convertido, de nuevo, en el gancho empleado por los delincuentes responsables de una peligrosa campaña de ciberestafas que utiliza el correo electrónico y los mensajes de texto para engañar a los ciudadanos.

A través de técnicas conocidas como phishing y smishing, los delincuentes envían notificaciones masivas alertando sobre la existencia de una supuesta multa de tráfico pendiente. El objetivo principal de estos mensajes es generar una sensación de urgencia en la víctima, instándola a realizar el pago de inmediato para beneficiarse de un descuento del 50% o para evitar posibles recargos y demandas judiciales.

El engaño se materializa cuando el usuario hace clic en el enlace incluido en el mensaje, el cual redirige a una página web fraudulenta que imita casi a la perfección el portal oficial de la DGT. En este sitio falso, se solicita a la víctima que rellene diversos formularios con sus datos personales y, finalmente, que introduzca la información de su tarjeta de crédito para saldar la supuesta deuda.

DGT Smishing. INCIBE | INCIBE

A pesar del esfuerzo por replicar los logotipos y diseños institucionales, estas estafas suelen presentar señales delatadoras como faltas de ortografía, errores gramaticales y direcciones de remitente que no corresponden a los dominios oficiales del organismo.

Para aquellos usuarios que reciban este tipo de comunicaciones pero no hayan interactuado con ellas, la recomendación principal es reportar el incidente a los buzones de seguridad correspondientes y bloquear al remitente de inmediato. Es fundamental recordar que la DGT nunca comunica sus sanciones mediante estas vías; los únicos canales legales para recibir una notificación son el correo postal certificado, el tablón edictal o la Dirección Electrónica Vial (DEV) en caso de estar suscrito. Eliminar estos mensajes sin abrirlos es la medida preventiva más eficaz para evitar riesgos.