Detectada Listeria en quesos franceses vendidos en varias comunidades españolas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en varios tipos de queso brie y camembert de origen francés, distribuidos en distintas comunidades autónomas de España.

Nuevos productos y lotes afectados

AESAN ha informado de la distribución en España de un nuevo producto afectado por la bacteria: el queso ‘Brie Meule’ de 1 kg, en distintas fechas de caducidad. Además, se han añadido nuevos lotes del ‘Camembert du Caractère Viejo Porche’ a la alerta.

Los productos concretos afectados son:

Camembert du Caractère Viejo Porche

Peso: 250 gramos

Fechas de caducidad: 15/08/2025 y 27/08/2025

Queso Brie Royal Faucon

Peso: 1 kg

Fecha de caducidad: 01/09/2025

Queso Brie Meule – marca Mariotte

Peso: 1 kg

Lotes y fechas de caducidad:

Lote C5169141 – 18/08/2025

Lote C5176121 – 28/08/2025

Lote C5182124 – 01/09/2025

Distribución en España

Según la información disponible, los productos han sido distribuidos en las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco.

No se descarta que puedan haberse redistribuido a otras comunidades.

Recomendaciones sanitarias

Esta alerta está relacionada con un brote de listeriosis detectado en Francia, actualmente en investigación por las autoridades sanitarias del país.

La AESAN recomienda:

No consumir ninguno de los productos afectados si se encuentran en los hogares.

Si se ha consumido alguno de estos quesos y se presentan síntomas compatibles con listeriosis (como fiebre, vómitos o diarrea), se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

A las mujeres embarazadas, se les recuerda consultar las recomendaciones de seguridad alimentaria elaboradas por AESAN, que incluyen evitar el consumo de productos asociados a Listeria monocytogenes, especialmente quesos blandos no pasteurizados.