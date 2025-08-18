Detectada Listeria en quesos franceses vendidos en varias comunidades españolas
Los quesos brie y camembert contaminados con Listeria han llegado a varios puntos del país
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en varios tipos de queso brie y camembert de origen francés, distribuidos en distintas comunidades autónomas de España.
Nuevos productos y lotes afectados
AESAN ha informado de la distribución en España de un nuevo producto afectado por la bacteria: el queso ‘Brie Meule’ de 1 kg, en distintas fechas de caducidad. Además, se han añadido nuevos lotes del ‘Camembert du Caractère Viejo Porche’ a la alerta.
Los productos concretos afectados son:
Camembert du Caractère Viejo Porche
Peso: 250 gramos
Fechas de caducidad: 15/08/2025 y 27/08/2025
Queso Brie Royal Faucon
Peso: 1 kg
Fecha de caducidad: 01/09/2025
Queso Brie Meule – marca Mariotte
Peso: 1 kg
Lotes y fechas de caducidad:
Lote C5169141 – 18/08/2025
Lote C5176121 – 28/08/2025
Lote C5182124 – 01/09/2025
Distribución en España
Según la información disponible, los productos han sido distribuidos en las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco.
No se descarta que puedan haberse redistribuido a otras comunidades.
Recomendaciones sanitarias
Esta alerta está relacionada con un brote de listeriosis detectado en Francia, actualmente en investigación por las autoridades sanitarias del país.
La AESAN recomienda:
No consumir ninguno de los productos afectados si se encuentran en los hogares.
Si se ha consumido alguno de estos quesos y se presentan síntomas compatibles con listeriosis (como fiebre, vómitos o diarrea), se debe acudir de inmediato a un centro de salud.
A las mujeres embarazadas, se les recuerda consultar las recomendaciones de seguridad alimentaria elaboradas por AESAN, que incluyen evitar el consumo de productos asociados a Listeria monocytogenes, especialmente quesos blandos no pasteurizados.
