Detectan fragmentos de plástico azul en un lote de gofres belgas de Lotus vendido en Castilla y León

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta de sanidad pública debido a la detección de fragmentos de plástico azul en un lote de gofres belgas de la marca Lotus. La notificación inicial fue recibida a través de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

El organismo, adscrito al Ministerio de Consumo, ha confirmado que el producto afectado fue distribuido inicialmente en diez comunidades autónomas, incluyendo Castilla y León, además de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco.

El producto específico bajo alerta es el 'Gofre belga 250g (x5)' de la marca Lotus. Los consumidores deben verificar los siguientes datos en el empaquetado:

Código de barras: 5410126002003

Número de lote: 171225G

Fecha de caducidad: 17/12/2025

El producto se presenta en paquetes de cinco gofres, con un peso total de 250 gramos y se conserva a temperatura ambiente.

La AESAN ha sido clara en su recomendación a la población, pidiendo que se abstengan de consumir cualquier unidad del lote afectado que puedan tener en sus domicilios.

La información ha sido transmitida a las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).