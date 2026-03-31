Detectan salmonella en estas hamburguesas de pollo distribuidas en Castilla y León

Las hamburguesas de pollo de la marca Simon´s Food se han visto involucradas en un aviso que ha sido notificado por parte de las autoridades sanitarias de Castilla y León, través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), debido a la posible presencia de salmonella.

Esta alerta sanitaria se ha dado a conocer este martes a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y FACUA, donde se indica que estos productos afectados son ultracongelados y vienen en paquetes de 240 gramos con tres unidades y se han distribuido en Castilla y León.

Las burger afectadas tienen en el envase una etiqueta que indica la fecha de congelación del 27 de enero de 2026 y la fecha de consumo preferente de enero de 2027.

Las autoridades competentes en materia de sanidad y seguridad alimentaria de la Comunidad ya han recibido la información de los productos afectados, con el fin de que se verifique la retirada del mercado de los mismos.

Según la información que recoge FACUA, el aviso es general para todos los consumidores, a los que se les pide que si tienen alguno de estos productos en sus casas no los consuman y que ante cualquier sospecha de haber ingerido esta comida se acuda de inmediato al centro de salud más cercano si se presentan síntomas compatibles con la salmonelosis como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza.