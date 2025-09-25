Detenido el tren de Salamanca a Madrid por una avería en el intercambiador

El tren de Media Distancia que circula de la capital del Tormes a Madrid ha sufrido una incidencia tras una avería en el intercambiador de Valladolid, en la bifurcación que marcha hacia Campillo y hacia el municipio madrileño.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el tren se ha detenido a las 16:00 horas y ha permanecido 48 minutos en el propio lugar, afectando a decenas de personas.

El servicio se ha restablecido poco antes de las 17:00 horas, por lo que no afectará a la circulación de más trenes. El siguiente con destino a Madrid saldrá a las 17:30 horas.