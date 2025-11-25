La DGT activa una campaña especial de control de furgonetas coincidiendo con el Black Friday

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes y hasta el domingo 30 de noviembre una nueva campaña de vigilancia centrada en las furgonetas, coincidiendo con el aumento de la actividad logística que se prevé durante el Black Friday.

Según ha informado Tráfico, agentes de la Agrupación de la Guardia Civil y de distintas policías locales instalarán controles en todo tipo de vías, con especial atención a carreteras convencionales, áreas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y zonas de carga y descarga.

“En estos controles se revisará, entre otros aspectos, la velocidad, la documentación del vehículo y del conductor, la correcta colocación y el peso de la carga, el consumo de alcohol y drogas, así como el estado de la ITV”, explicó el subdirector adjunto de Vehículos de la DGT, Juan José Arriola.

El organismo recordó que esta semana las empresas de reparto prevén alcanzar hasta 4,3 millones de envíos diarios, la mayoría realizados con furgonetas. Este tipo de vehículos representa el 7,6% del parque automovilístico nacional, con 2,7 millones de unidades en circulación.

Durante 2024, las furgonetas se vieron implicadas en 9.548 siniestros con víctimas, con un balance de 223 fallecidos —89 ocupantes de estos vehículos y 134 de otros vehículos o peatones— y 217 heridos que requirieron hospitalización. Aunque el número de accidentes fue prácticamente idéntico al de 2023 (dos menos), el número de fallecidos aumentó un 71%.

Para afrontar esta problemática, Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han creado un grupo de trabajo específico que, en agosto, publicó una instrucción con propuestas centradas en la movilidad, la siniestralidad, la comunicación y la planificación operativa.

El objetivo es reforzar la seguridad asociada al uso profesional de las furgonetas, especialmente en entornos urbanos y periurbanos, mediante actuaciones integradas. En este marco se enmarca también el Plan Operativo de Vigilancia y Control de Furgonetas de Reparto, una estrategia global que incluye campañas como la actual y que pone el foco en los principales factores de riesgo: exceso de velocidad, alcohol y drogas, mala estiba de la carga, distracciones y deficiencias técnicas en elementos como neumáticos, frenos o iluminación.