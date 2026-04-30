La DGT despliega un amplio operativo por tierra y aire para el puente del 1 de mayo

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha varios medios técnicos y recursos humanos por todo el país con motivo del puente del 1 de mayo.

El dispositivo da comienzo este jueves, cuando se prevén los primeros desplazamientos de los 6.040.000 movientos que estima Tráfico que se produzcan durante este largo fin de semana. En Castilla y León hay previstos un total de 725.000 movimientos de largo recorrido por carretera, una cifra inferior a la de años anteriores (73.000 en Salamanca).

Este dispositivo, al igual que otros anteriores, contará con la máxima disponibilidad de los recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera). También se desplegarán radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad.

Desde las primeras horas de la tarde de este 30 de abril, se producirán importantes movimientos entre las 15:00 y las 23:00 horas; las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora a las zonas de destino.

El viernes también se espera que se produzcan un gran número de desplazamientos, sobre todo los de trayectos cortos; mientras, el sábado continuarán las salidas de fin de semana, aunque no se esperan retenciones considerables.

El domingo se prevén problemas de circulación por el retorno de los viajeros; por eso se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en carreteras de las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia para favorecer la entrada de vehículos a las ciudades.

Para favorecer la fluidez en las zonas más conflictivas, el operativo contempla la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria; también se propondrán recorridos alternativos.