La DGT insiste en que no habrá afán recaudatorio con la baliza V-16 obligatoria

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reiterado este viernes, 26 de diciembre, que la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V-16 homologada a partir del próximo 1 de enero no tiene “vocación de multar”, sino de mejorar la seguridad vial.

Así lo ha asegurado la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha explicado que este dispositivo sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia. “No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por un dispositivo que aporta más seguridad. La baliza V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra protección en carretera”, ha señalado.

Blanco ha subrayado además que aún hay margen para que los conductores adquieran la baliza obligatoria antes de que finalice el año. “Todavía tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad”, ha afirmado.

No obstante, ha reconocido que la DGT no dispone de cifras sobre cuántos conductores no han comprado todavía la baliza homologada, ya que se trata de un dato “difícil de estimar” a tan solo cinco días de que termine el año.

Según la subdirectora, es posible que los particulares hayan retrasado la compra, aunque ha insistido en que aún queda esta semana para adquirirla “en cualquier comercio o a través de plataformas digitales”.

Para evitar confusiones, Blanco ha recordado la importancia de comprobar que la baliza V-16 esté homologada. Para ello, ha recomendado consultar la página web de la DGT, donde figura el listado completo de dispositivos certificados, junto con su modelo y número de homologación.