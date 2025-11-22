La DGT no recopilará datos personales del comprador de la baliza V16

Como recientemente han estado circulando por redes informaciones sobre la baliza de preseñalización de peligro V16, intentando hacer creer a los usuarios que las instituciones podrían espiar a los usuarios a través de ellas, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha querido desmentirlo de forma oficial.

Así, la AEPD ha emitido una nota informativa, recogida por Facua, para disipar las dudas sobre la privacidad de estas señales de seguridad. La Agencia ha aclarado que la Dirección General de Tráfico (DGT) no conocerá la identidad de las personas que adquieran este dispositivo, cuya obligatoriedad para señalizar averías en carretera entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Subraya que quien adquiere una baliza V16 "no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo", lo que garantiza que no existe un registro que vincule el dispositivo con la identidad del usuario o la matrícula del vehículo.

El dispositivo V16 incorpora una luz de emergencia y está diseñado para enviar un aviso automático a los sistemas de tráfico al activarse. La información que se transmite es únicamente el lugar donde se encuentra el vehículo detenido y un identificador técnico del propio dispositivo.

El organismo, presidido por Lorenzo Cotino, detalló que este identificador es un código técnico que "no está asociado a una persona o matrícula". Además, mientras la baliza no está activada, "no transmite ningún dato". En caso de emergencia, la información enviada "no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos".

La baliza V16 emite su señal únicamente mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, "sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua". La normativa que rige estos dispositivos (Real Decreto 159/2021, modificado por el Real Decreto 1030/2022) prohíbe expresamente que incorporen funcionalidades adicionales más allá de la visibilización del vehículo y el envío de la ubicación del incidente.

La DGT ha publicado en su página web un listado de todas las balizas V16 que están homologadas para su uso a partir de 2026, cuando se convertirá en el único dispositivo legal de preseñalización de peligro. En dicho listado, los usuarios pueden comprobar los modelos, marcas, y la fecha y número de certificado de homologación.

La AEPD recordó que aquellos usuarios que hayan comprado una baliza cuya publicidad les indujera a creer que cumplía los requisitos y que, finalmente, no esté homologada, tienen derecho a reclamar la devolución del dinero y pueden presentar una denuncia por publicidad engañosa. Los afectados pueden contactar con FACUA-Consumidores en Acción para informar sobre su caso.