La DGT pone en marcha 33 nuevos radares: estas son sus localizaciones

El pasado mes de febrero, la Dirección General de Tráfico ponía en marcha un total de 33 nuevos radares en las carreteras españolas entre las que se incluían once comunidades autónomas, entre ellas algunas de las vías principales del territorio nacional.

Así pues, todos estos puntos forman parte del Plan de Instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en las diferentes carreteras convencionales o con una alta ocupación que se han previsto para este año.

Además, estos puntos ya están disponibles en muchos tramos de España, lo que hará que se facilite, y mucho, el trabajo a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico para preservar la seguridad de los conductores.

Del mismo modo, cabe destacar que estos nuevos cinemómetros serán 20 fijos mientras que otros 13 serán de tramo, incluyéndose en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.