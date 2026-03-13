La DGT pone en marcha una nueva campaña para controlar el uso del cinturón

El número de ocupantes que no lleva cinturón de seguridad aumenta un 7%, según la DGT

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha hasta el domingo, 15 de marzo, un control especial en carreteras sobre el cinturón de seguridad que se ha incluido dentro del calendario de actuaciones que será coordinado junto a red europea de Policías de Tráfico RoadPol.

Así pues, tanto la Guardia Civil de Tráfico con las policías autonómicas y municipales, intensificarán los controles en las vías interurbanas, tanto en los asientos delanteros como en los traseros.

Por otro lado, desde Moncloa ha destacado que “Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de un vehículo de lesiones en un siniestro de tráfico”, por lo que “el uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento alcanzando la máxima efectividad en los vuelcos y disminuyendo la mortalidad en un 77 por ciento”.

Del mismo modo, cabe destacar que en 2025 murieron 157 personas donde no llevaban el cinturón de seguridad puesto o el SRI en el momento del siniestro. Así pues, han destacado que podrían evitarse 900 muertes al año en Europa.