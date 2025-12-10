La DGT publica el listado definitivo de balizas V-16 homologadas que serán obligatorias en 2026

La Dirección General de Tráfico ha publicado una actualización completa sobre los dispositivos de preseñalización V-16, incorporando en su página oficial el listado vigente de marcas y modelos homologados que podrán utilizarse legalmente a partir del 1 de enero de 2026. Con esta medida, la institución avanza en la implantación definitiva de la señalización luminosa conectada, que sustituirá de forma total a los triángulos de emergencia.

La baliza V-16 conectada se convertirá en el único sistema válido para avisar de una avería o accidente en carretera. Su activación emite una luz intermitente visible en 360 grados y, además, envía automáticamente la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma de tráfico. Este mecanismo permite alertar al resto de conductores sin que la persona afectada tenga que salir del habitáculo, reduciendo así situaciones de riesgo en entornos de circulación.

En la actualización publicada, la DGT incluye un catálogo de dispositivos certificados que han superado los ensayos técnicos exigidos. Entre los modelos que figuran en el listado oficial se encuentran, por ejemplo, la baliza Beacon Light IoT de la marca Don Feliz con código de certificación PC25020096; el modelo V16IoT comercializado por eBOX, con número de certificado PC25040153; o la baliza Beacon Light IoT CH-009, asociada a las marcas Challux y FlashMate, identificada con el certificado PC25020309. También se incorporan otros modelos, como el V16eurolight de Eurolight, entre diversas opciones disponibles.

La DGT recuerda que únicamente serán válidas las balizas incluidas en este listado, y que cada dispositivo debe llevar grabado su código de certificación junto con la documentación correspondiente. De cara a la entrada en vigor obligatoria, se recomienda a los conductores revisar que la baliza adquirida coincide exactamente con los datos del modelo homologado, y mantenerla accesible en el vehículo (preferiblemente en la guantera) para su utilización inmediata en caso de emergencia.