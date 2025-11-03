¿Cómo fue el día en el que Clara Campoamor sacó adelante el voto femenino universal?: viaje en el tiempo en la Torre de los Anaya

¿Cómo se desarrolló el día en el que Clara Campoamor logró sacar adelante el voto femenino universal? Esther del Brío se mete en la piel e "incluso en la bañera" de la abogada para intentar recrear su preparación "para ese gran día que iba a ser una lucha encarnizada. Lo pedía todo, cosa que no querían sus compañeros", señala. El resultado se puede conocer en una exposición que acoge la Torre de los Anaya hasta el próximo 7 de enero.

La muestra 'Clara Campoamor: la mujer más allá del voto' está basada en el relato escrito por la senadora salmantina, permiado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en 2023, y se acompaña de las fotografías realizadas por el albense David Corral. "Cuando le conté la idea, los lugares en los que quería tomar imágenes, tuvimos que pedir muchos permisos", admite. Ambos accedieron al Congreso de los Diputados para inmortalizar el tercer piso de la biblioteca o el ascensor destinado al presidente de la Cámara Baja. Esther del Brío ejerció de "pseudomodelo" y se vistió como la famosa abogada, aunque solo en una aparece de perfil y es reconocible.

La muestra 'Clara Campoamor: la mujer más allá del voto'

Todas las imágenes expuestas presentan una tonalidad sepia para imitar las fotografías antiguas y facilitar que el espectador se traslade a los años treinta del siglo XX. Algunos de esos asistentes ya disfrutaron de la muestra en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'. De repetir la experiencia se encontrarán con varias novedades, como un panel con mensajes de asociaciones de mujeres y un votómetro que ilustra las diferentes etapas del voto femenino en España: del restringido aprobado en 1924 al universal recuperado en 1977 tras el fin de la dictadura franquista.

Entre medias destaca el nombre de Clara Campoamor, la artífice del voto femenino universal en nuestro país. Fue aprobado en el 31, ejercido en el 33 y abolido en 1939. La exposición es un homenaje a esa mujer que apostó por una "lucha casi imposible" hasta lograr su cometido. "Muchos grupos políticos no le perdonaron que ganara esa votación. Vivió en el exilio y murió fuera de España. Hay que tener valor para dar tu vida por tus principios y saber que nadie te lo va a agradecer". Cien años después, el esfuerzo de la "parlamentaria brillante" ha sido correspondido.

"Durante siglos, las mujeres nos hemos enfrentado a numerosos obstáculos. Gracias a ello, vivimos en un país y una ciudad donde el papel de la mujer no se cuestiona", ha añadido la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades durante la presentación. Miryam Rodríguez ha aprovechado para destacar igualmente la lucha constante del Ayuntamiento de Salamanca por "la igualdad real en todos los ámbitos".