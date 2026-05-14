El Día Internacional de las Familias se celebra con actividades gratuitas en La Alamedilla
Habrá juegos de madera, pintacaras, globoflexia, tatuajes, un fotomatón junto al espectáculo, 'El clan familiar del punk' a cargo de La Banda Mocosa
Este viernes 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias que tendrá actividades gratuitas en el parque de La Alamedilla, entre las cinco y las ocho de la tarde.
Habrá juegos de madera, pintacaras, globoflexia, tatuajes y un fotomatón. Igualmente habrá un espectáculo, 'El clan familiar del punk' a cargo de La Banda Mocosa, que fusiona música en vivo, humor y una estética callejera vibrante; un show que combina elementos de teatro, concierto y performance, con canciones que mezclan el funk con ritmos urbanos contemporáneos.
A mayores, el Ayuntamiento de Salamanca apoya a las familias con políticas transversales que facilitan laconciliación laboral, con ludotecas durante el curso escolar y programas durante los periodos de vacaciones escolares.
Desde la Escuela Municipal de Familia se ha incrementado la información y asesoramiento que se ofrece a los padres y madres como primeros responsables de la educación de sus hijos.
Cada curso escolar el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, ofrece a las direcciones de los centros educativos, a los Departamentos de Orientación y a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos una amplia gama de contenidos.
También te puede interesar
Lo último