El Día Internacional de los Museos se abre paso en Salamanca con la jornada de puertas abiertas

Desde las 10:00 horas de este lunes 18 de mayo, los museos de Salamanca se han dado a conocer al público de manera gratuita con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. Esta jornada, integrada en una programación completa con motivo de la Semana Internacional de los Museos, llena de visitantes los espacios de exposiciones de la capital del Tormes, haciendo así eco de la importancia de la cultura.

En concreto, los museos abiertos al público son, entre otros, espacios como el Museo de Historia de la Automoción, Ieronimus, Scala Coeli, el Museo Taurino, Monumenta Salmanticae, así como DA2 y Museo del Cerro de San Vicente, siendo completamente gratuitos para todas las personas que han querido acercarse durante la mañana y lo harán durante la tarde de este lunes.

Para más detalle, durante el horario de tarde, las salas Ieronimus y Scala Coeli estarán abiertas hasta las 20:00 horas de este lunes; mientras que Monumenta Samanticae lo hará de 17:00 a 19:30 horas. En cambio, el Museo Taurino y el Museo Cerro de San Vicente abren sus puertas de 17:30 a 20:00 horas. Por último, el DA2 y el Museo de Historia de la Automoción estarán abiertos de 17:00 a 20:00 horas.

Además, los visitantes también pueden, en la jornada de este lunes, acudir a visitas guiadas y talleres con previa inscripción, celebrados en lugares como el Pozo de Nieve, el Museo del Cerro de San Vicente, el Museo Taurino, Monumenta Salmanticae o la Fonda Veracruz.

De esta manera y con esta serie de eventos, el conjunto de la capital del Tormes se está convirtiendo este 18 de mayo en una sala de exposiciones, dando a conocer la variedad artística, histórica y cultural de los museos y espacios turísticos de la ciudad.