El Día del Libro convierte la Plaza Mayor de Salamanca en una gran librería al aire libre

La lectura como cultura, entretenimiento, saber y libertad. Esas son algunas de las palabras que pueden escucharse hoy de pasar por la Plaza Mayor de Salamanca. Como marca la tradición, este jueves 23 de abril, el ágora más emblemática de la capital charra se ha convertido en el escenario protagónico de la celebración del Día del Libro.

Durante toda la jornada, hasta 25 librerías permanecen alojadas en sus soportales, presentando a salmantinos y visitantes infinidad de títulos con los que poder deleitarse de un rato de desconexión. O, quizás, de mayor conexión con lo que les rodea a través de las páginas.

Además, para mayor fomento de la lectura, todos los ejemplares en venta disfrutan de un 10 por ciento de descuento, así como traen consigo un marcapáginas conmemorativo a modo de obsequio. Dicho punto de libro está dedicado, en esta ocasión, a Francisco de Vitoria al coincidir con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Día del Libro en la Plaza Mayor de Salamanca | Mateo G.J.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca defienden que este es "un día también para apoyar al comercio local, en concreto a los libreros", ha dicho Luis Sánchez, concejal de Educación. "Tenemos 25 librerías en nuestra Plaza Mayor, que se convierte en una gran librería al aire libre, invitando a todos los almantinos y visitantes a que paseen entre libros", ha explicado, justo antes de asegurar que "la lectura que ayuda a crecer tanto a las personas como a las sociedades en general".

"El Ayuntamiento lo que hace es facilitar que la cultura esté a pie de calle hoy día del libro, que la cultura sea una seña de identidad de Salamanca y lo sea también una cultura de calle, una cultura muy popular".

Por su parte, el concejal de Cultura, Ángel Fernández, ha emparentado la lectura y la libertad en unas declaraciones en la que, incluso, ha llegado a citar a uno de los autores más emblemáticos del país y bien querido en Salamanca: "Como bien decía Miguel de Unamuno, solo es libre el que sabe y es más libre el que más sabe".

"El medio para lograr esa libertad, ese conocimiento, es la lectura. Por tanto, a través de los libros, lo que hacemos desde las instituciones, especialmente los libreros y quienes se dedican a escribir y divulgar conocimiento, es convertir a una sociedad en más libre", ha afirmado. Por ello, ha aseguro también que "es muy importante que la cultura tenga ese carácter accesible, carácter democrático, carácter cercano a los ciudadanos... y si es de la mano del conocimiento y la lectura, pues muchísimo mejor".