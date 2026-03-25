El Día Nacional del Trasplante se celebra en Salamanca con un récord en la donación y dos peticiones: hacer testamento vital y reducir la lista de espera a cero

El Día Nacional del Trasplante se celebra como cada año el último miércoles del mes de marzo, que en esta ocasión coincide con el día 25, celebrado en Salamanca con un récord en la donación de órganos y dos peticiones: que las personas que quieran ser donantes de órganos hagan el testamento vital y reducir la lista de espera a cero para aquellos que esperan un trasplante.

El balance de trasplantes en Salamanca en el último año es valorado de forma muy positiva por parte de Juan Carlos Sánchez Mata, presidente de la Asociación ALCER Salamanca (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) disminuyendo solo en 13 los trasplantes renales en comparación con 2024 (correspondiendo 98 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca cuando se posicionó por encima del Clínico Universitario de Valladolid con72).

Según los datos expuestos por la asociación, en 2025 se realizaron en Salamanca 85 trasplantes renales, 11 de ellos de un donante vivo; de esos 85 trasplantes, 7 fueron de páncreas-riñón. Además, el año pasado se alcanzó un récord de donante multiorgánico, 35 en total. Respecto a las personas que esperan un trasplante, el 2025 finalizó con una lista de espera de 20 pacientes.

Los datos que ya se conocen de 2026, correspondientes a enero y febrero, son: 14 trasplantes renales, 3 de donante vivo; de esos 14, 2 corresponden a un trasplante páncreas-riñón. La lista de espera ha aumentado respecto a finales del año pasado en 4 pacientes más hasta llegar a los 25; los donantes multiorgánicos han sido 5.

Trasplante renal | Europa Press

Una de las principales peticiones es que la gente haga el testamento vital, que es un documento legal en el que una persona mayor de edad expresa anticipadamente entre sus deseos la donación de sus órganos, de manera que cuando fallezca se cumpla su voluntad. El motivo de ello es porque, según explica el presidente de ALCER, “el año pasado, aunque puede ser puntual, hubo negaciones de familiares a donar órganos de su familiar fallecido. Eso nos hace desde ALCER revisar cómo le decimos a la población lo de la donación e incidir en el testamento vital que se puede hacer en el Sacyl, en la Gerencia de Salud del área de Salamanca, y no vender tanto la tarjeta de donación, porque sin testamento vital cuando una persona fallece la decisión de donar los órganos pasa a ser decisión de la familia”.

La otra petición que se reivindica en este Día Nacional y que se plantea como un “reto” es reducir la lista de espera de pacientes que tienen que ser trasplantados: “El objetivo que perseguimos es reducir la lista de espera a cero; cada año hay muchas más personas que tienen que ser trasplantadas de riñón y queremos que no tengan que esperar, que cada año sea más rápido y que los trasplantes vayan a más, aunque las cifras de ahora están bien porque hace diez años no llegábamos ni a la mitad”. Actualmente la media en cuanto a la lista de espera en España es de un año y medio; mientras, 16 años es la media de duración de un trasplante de riñón, después el paciente tiene que volver a diálisis y a mayores puede optar de nuevo por un trasplante volviendo a incluirse en la lista de espera.

Juan Carlos Sánchez Mata, presidente de la Asociación ALCER Salamanca | Andrea Mateos

“Que las autoridades nos den el mínimo de 33% de discapacidad solo por estar trasplantado”, es otra de las reivindicaciones en las que hace hincapié Juan Carlos, incidiendo en que “la DGT nos ve como personas defectuosas, por lo que nos obliga a renovar el carné de conducir entre uno y cuatro en función del trasplante y la administración no nos ve así. Queremos que se pongan de acuerdo y no que para una cosa nos vean defecto y para otras no”.

Respecto a cuáles son los órganos que más se trasplantan, en Salamanca son el riñón, el pulmón y las corneas. También el páncreas-riñón que pertenecen a un mismo donante. En cuanto al órgano que más hace falta donar, Juan Carlos pone el foco en el corazón y el pulmón: “Son los más importantes porque tienen que ser trasplantados de inmediato porque sino la persona fallece; ahora hay ya máquinas, pero el cuerpo no resiste mucho tiempo y esto es lo que se conoce como paciente de urgencia cero”; el paciente de urgencia cero es aquel que pasa a ser el primero en la lista de espera para un órgano, ya que, literalmente, se está debatiendo entre la vida y la muerte.

Desde ALCER se considera que la población salmantina sí está concienciada a la par que bien informada con la donación de órganos, eso se traduce en los últimos datos que posicionan a Salamanca como la provincia de Castilla y León con el número de donantes más alto; en el hospital de Salamanca actualmente se realizan trasplantes de riñón, de páncreas-riñón y de pulmón, de hecho gracias al nuevo programa de trasplante pulmonar, 23 pacientes recibieron un trasplante de pulmón en este hospital durante el último año.

Socios ALCER Salamanca | ALCER

Por el Día Nacional del Trasplante, ALCER también quiere visibilizar la figura del paciente mentor, que son aquellas personas que ya han sido trasplantadas y que forman parte de esta asociación, y que, por tanto, se han convertido en un guía para aquellos pacientes que acaban de recibir la noticia de que necesitan ser trasplantados: “Son personas que acuden con miedo a la asociación, derivados del servicio de nefrología del hospital que les dan nuestro contacto porque los médicos y enfermeros no llegan personalmente al paciente, en cambio el paciente mentor como ya han pasado por ese proceso les dan apoyo y los acompañan si el paciente lo requiere”. En concreto, en ALCER Salamanca hay 173 personas con enfermedades renales que son socios.

La actividad trasplantadora registrada en los doce meses de 2025, según los datos de la consejería de Sanidad, indica que se realizaron 174 trasplantes renales en Castilla y León, mientras que los últimos datos presentados por la Organización Nacional de Trasplantes, correspondiente a 2025, apuntan que 2.547 personas donaron sus órganos tras fallecer en España y que gracias a estas donaciones y a las de 408 personas que donaron un órgano en vida, se realizaron en total 6.335 trasplantes de órganos.