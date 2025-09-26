El Día de la Subdelegación de Defensa refuerza los lazos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad salmantina

La Subdelegación de Defensa en Salamanca ha conmemorado en la mañana de este viernes su trigésimo aniversario con la celebración de un solemne acto institucional en el que se ha rendido un emotivo homenaje a las Fuerzas Armadas a través de la entrega de condecoraciones y diplomas a militares y reservistas voluntarios y el reconocimiento a labor de instituciones y ciudadanos en la difusión de la cultura de defensa.

El evento estuvo presidido por el Ilmo. Sr. Coronel D. Joaquín Blanco González, delegado de Defensa en Castilla y León y ha contado, asimismo, con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellos el responsable de la Guardia Civil en Salamanca el teniente coronel Arturo Marcos, reservistas, familiares y asociaciones vinculadas a la defensa.

La Medalla de Campaña, una condecoración militar creada en 2018, recayó en el comandante retirado Fernando García Pérez por su participación en la Operación Alfa 2019, desarrollada en apoyo a misiones de la Unión Europea y Francia.

Asimismo el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, entregó los diplomas a los reservistas voluntarios, una figura que fortalece el vínculo entre sociedad civil y Fuerzas Armadas.

También se ha procedido a la entrega de los Premios Defensa 2025 de la Subdelegación de Defensa en Salamanca, los cuales han recaído en las unidades del Ejército de Tierra del Mando de Ingenieros número 11 y el Regimiento de Transmisiones nº 22 en reconocimiento a su apoyo, esfuerzo y trabajo constante.

Juventud y cultura de defensa

Además, durante el acto se ha celebrado la fase provincial del concurso escolar “Carta a un militar español”, organizado anualmente por el Ministerio de Defensa.

El jurado ha premiado como ganadora en Salamanca la carta escrita por Gonzalo Torres Campos, alumno de 4º de ESO del Colegio Nuestra Señora del Castañar, de Béjar, que dedicó su misiva a la memoria de su abuelo, militar de artillería.

Reconocimientos profesionales

El acto ha incluido homenajes al coronel Emilio García Herrera, cesado como subdelegado el 15 de julio de 2025 tras seis años de servicio, y al cabo I Ricardo Guinaldo García, por su dedicación, trabajo, compañerismo y apoyo.

Palabras de agradecimiento y homenaje a los caídos

En su discurso, el coronel Rosales ha agradecido el compromiso del personal militar y civil de la Subdelegación, el apoyo de las instituciones locales y la implicación de la sociedad salmantina en la cultura de defensa. “Nuestro trabajo no tendría sentido sin el respaldo ciudadano. La seguridad nacional es una corresponsabilidad de todos”, refirió durante el mismo.

La jornada, en la que se ha procedido al izado de la bandera, ha concluido con un emotivo acto de homenaje a los que dieron su vida por España.

Con este acto y celebración, la Subdelegación de Defensa en Salamanca reafirmó su compromiso de servicio a la ciudadanía, su contribución a la estabilidad internacional y su papel como nexo de unión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.