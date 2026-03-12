El diablo verá renovada su aula: aprobadas las obras para restaurar la Cueva de Salamanca

Cueva de Salamanca, imagen de su estado a 11 de marzo de 2026

Poca gente de Salamanca no conoce la leyenda de la Cueva de Salamanca. Aunque con diferentes matices o versiones, la voz popular charra sabe la historia de que el propio Satanás instruyó a varios alumnos en artes oscuras.

Si el imaginario popular conoce la leyenda, todo aquel que haya acudido últimamente a este Bien de Interés Cultural también sabe la realidad: las inclemencias climatológicas y el paso del tiempo muestran que la Cueva de Salamanca no se encuentra en su mejor momento.

Para revertir esa situación, el Ayuntamiento de Salamanca no solo ha aprobado una intervención para rehabilitar la imagen, sino que también propone cambiar determinados puntos de la infraestructura para evitar desagües que a la larga afecten en el deterioro de los materiales. Además, se compromete a realizar inspecciones periódicas.

Estado del entorno de la Cueva de Salamanca a 11 de marzo de 2026 | Andrea Mateos

Aunque la fecha del inicio de estas obras no está todavía acordada, el Ayuntamiento ya ha adjudicado el pasado 5 de marzo el contrato por un presupuesto de 46.402,63 euros, IVA incluido. El área de esta actuación de renovación del espacio con Protección Integral se desarrollará tanto en la Cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, demolida en el siglo XVI, como en los restos de la muralla de la ciudad (la Cerca Vieja) y la Torre del Marqués de Villena.

Esta intervención llega después de que los informes técnicos detectaran que el monumento había sufrido un deterioro importante, dado que la gran última actuación se dio en 2018. Los agentes atmosféricos han provocado en las infraestructuras se den humedades y filtraciones y exista presencia de eflorescencias (manchas blancas de sal) en la bóveda interior, así como la acumulación de líquenes por el paso constante del agua.

Además, el informe técnico también apuntó el desplazamiento de las albardillas de pizarra de la parte superior, así como la dilatación de juntas o pérdida de material. En ese mismo informe, también se apreció el deterioro de los elementos metálicos, que presentaban oxidación y corrosión, así como el crecimiento de vegetación invasiva apreciable en sumideros y grietas.

Entrada al entorno de la Cueva de Salamanca | Andrea Mateos

Nueva canalización, cambio en la impermeabilización y mayor calidad luminaria

Para dar solución a este problema, desde el Ayuntamiento de Salamanca se ha propuesto un proyecto que se divide en varias líneas de actuación. La primera será la restauración de la piedra, llevando a cabo una limpieza profunda con métodos no agresivos, eliminando suciedad y organismos, para intentar recuperar el color original de la piedra arenisca de Villamayor- proceso que se ha usado ya en múltiples restauraciones de la ciudad-.

Una de las claves de este proyecto es la gestión de la canalización. Tal y como recoge la memoria de actuación, para evitar futuras humedades, se van a instalar nuevas láminas y lanzaderas de cobre. El objetivo es que estos objetos recojan el agua de lluvia y la expulsen lejos de la fachada y la entrada de la cueva, tratando así de frenar o desacelerar el proceso de erosión. Del mismo modo, se reparará toda la impermeabilización desde la plaza de Carvajal.

Estado del entorno de la Cueva de Salamanca a 11 de marzo de 2026 | Andrea Mateos

Además de actuaciones de renovación y puesta a punto, el Ayuntamiento incluye en los planos la necesidad de renovar el sistema de iluminación para realzar los elementos arquitectónicos, como es el crucero de San Cebrián, aprovechando, además, una mejora de la eficiencia energética.

Por último, también se actuará en el apartado de la accesibilidad y señalética con nuevos carteles informativos más resistentes, así como contenidos actualizados para comprender la importancia histórica de la zona. A mayores, se instalará una nueva cadena de barrera de acceso.

Este proyecto no se limita solo a una única actuación, puesto que la memoria técnica establece un plan de mantenimiento quinquenal. Esto implica que, aunque se haya finalizado la restauración, se llevarán a cabo inspecciones y limpiezas periódicas cada cinco años, tratando de evitar que monumento vuelva a alcanzar el estado actual.