¿Qué días se celebrarán las jornadas de puertas abiertas en las Escuelas Infantiles Municipales de Salamanca?
El horario, además, será de 16:30 horas a 18:30 horas los días 3 y 10 de marzo de 2026
Las cuatro Escuelas Municipales de Salamanca, que ofertan un total de 411 plazas, han estipulado como jornada de puertas abiertas tanto el 3 como el 10 de marzo de 2026, de 16:30 a 18:30 horas.
Las diferentes plazas están repartidas de esta forma: la escuela de Garrido tiene 88 plazas, la escuela de Pizarrales tiene 135, la escuela del Rollo tiene 94 plazas y el del Zurguén otras 94 plazas.
Las escuelas están destinadas a menores de entre 4 meses y 3 años, teniendo como finalidad ofrecer entornos estimuladores para aprender hábitos de higiene, alimentación, autonomía, descanso y sociabilidad, así como potenciar todas sus capacidades intelectuales, afectivas, físicas y motoras.
El plazo para solicitar cualquier de las vacantes se abrirá del 17 de marzo al 8 de abril, pudiendo realizar en el portal de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) o través de la la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
