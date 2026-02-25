¿Qué días se celebrarán las jornadas de puertas abiertas en las Escuelas Infantiles Municipales de Salamanca?

Las cuatro Escuelas Municipales de Salamanca, que ofertan un total de 411 plazas, han estipulado como jornada de puertas abiertas tanto el 3 como el 10 de marzo de 2026, de 16:30 a 18:30 horas.

Las diferentes plazas están repartidas de esta forma: la escuela de Garrido tiene 88 plazas, la escuela de Pizarrales tiene 135, la escuela del Rollo tiene 94 plazas y el del Zurguén otras 94 plazas.

Las escuelas están destinadas a menores de entre 4 meses y 3 años, teniendo como finalidad ofrecer entornos estimuladores para aprender hábitos de higiene, alimentación, autonomía, descanso y sociabilidad, así como potenciar todas sus capacidades intelectuales, afectivas, físicas y motoras.

El plazo para solicitar cualquier de las vacantes se abrirá del 17 de marzo al 8 de abril, pudiendo realizar en el portal de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) o través de la la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).