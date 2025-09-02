Cinco días para el eclipse total de la 'Luna de Sangre' que será visible desde Salamanca

El próximo domingo 7 de septiembre se podrá ver desde todos los puntos de la provincia de Salamanca un eclipse total de Luna, que además de en España, excepto en las zonas occidentales de Galicia e Islas Canarias, será visible desde gran parte del mundo (Asia, Oceanía, Europa, África, Antártida y el extremo oriental de Sudamérica).

Según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), la observación de este eclipse puede realizar "a simple vista" y "no requiere de ningún tipo de instrumentación especial".

Eclipse total de luna Salamanca 7 de septiembre de 2025 | Observatorio Astronómico Nacional

Para explicar este fenómeno indican que la luna "no estará completamente oscura", sino que tendrá un tono rojizo debido a la luz solar que será desviada por la atmósfera terrestre.

La luna sale a las 20:43 y se pone a las 07:22 horas, aunque los eclipses tendrán lugar de 18:27 a 21:56 horas el parcial y de 19:31 a 20:53 el total. El momento idóneo para ver en todo su esplendor a la también llamada 'Luna de Sangre' es a las 20:11 horas.

A través del siguiente enlace se puede ver una simulación de cómo se verá el eclipse lunar total del 7 de septiembre, en una imagen ofrecida por el OAN.