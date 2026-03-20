El diésel ya supera la barrera de los 2 euros el litro en Salamanca

El conflicto abierto en Irán sigue incrementando los precios e los combustibles a cada hora que pasa lo que ha hecho que en Salamanca ya se haya superado la barrera de los 2 euros para el litro de gasoil este viernes. Una subida que parece imparable y que sigue acelerando a cada día que pasa.

Este viernes, el precio más caro para el diésel en la provincia de Salamanca está a 2.009 euros el litro, mientras que el diésel + alcanza los 2,119 euros.

Por su parte, la gasolina 95 alcanza en su precio más alto con 1,899 euros el litro.

Desde el estallido de la guerra los precios del diésel se han encarecido un 31 por ciento, casi 45 céntimos el litro, mientras que el de la gasolina ha subido un 19 por ciento, más de 28 euros el litro, según un estudio que ha realizado la OCU y que ha analizado más de 12.000 estaciones de servicio.