Más de diez mil asistentes participan en la Semana Internacional de los Museos en Salamanca

La Semana Internacional de los Museos en Salamanca capital concluye con un éxito de participación, con 10.500 participantes.

El espacio más visitado, según los datos del Ayuntamiento ha sido el Museo Casa Lis, congregando a 2.984 personas.

El Museo de Historia de la Automoción también ha sido uno de los más visitados con una asistencia de 1.956 personas. Le siguió, el DA2, donde 1.234 personas se acercaron a participar de sus actividades de pintura en vivo, microteatro, performance y concierto.

La subida a las torres de las catedrales ha sido también lo que más ha llamado la atención al turismo, sobre todo el Ieronimus que ha contabilizado a un total de 1.064 personas.

En otras de las propuestas para esta semana, destacan las visitas al Museo del Comercio, Scala Coeli, la Clerecía, las actividades en la Filmoteca de Salamanca, el Museo del Cerro de San Vicente o la Fonda Veracruz.

Por encima del centenar de participantes se señalan las visitas a la Casa Museo Zacarías González (146); los paseos organizados por la Galeria Urbana (139); el Museo de Salamanca que organizó visitas y juegos (131); las visitas al Museo Taurino (116), Monumenta Salmanticae (111); el Pozo de Nieve (70) y las actividades en FUNDOS Forum Salamanca reunieron a 51 personas.