Hasta diez nuevos cursos para facilitar el acceso al mercado laboral se impartirán en el CEFOL de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca oferta diez nuevos cursos del Plan Formativo Municipal que se desarrolla a través del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) para facilitar el acceso al mercado laboral. Estas iniciativas son fruto del contacto directo y continuo con las empresas de la ciudad para atender la cobertura específica de determinados perfiles de trabajo.

Para poder participar, la persona solicitante debe estar empadronada en la ciudad de Salamanca con al menos seis meses de antigüedad, estar en situación de desempleo e inscrita en el CEFOL (a través del número de teléfono 923 25 20 01 y del correo electrónico cefol@aytosalamanca.es). La asignación de plazas será por orden de preinscripción.

Del 10 de febrero al 1 de abril tendrá lugar un curso de formación en fontanería y climatización, en modalidad presencial, con 150 horas de formación intensiva. Las inscripciones, hasta el 9 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/FzUY8

Del 17 de febrero al 30 de marzo tendrá lugar un curso de formación en tabiquería seca, en modalidad presencial, con 150 horas de formación intensiva. Las inscripciones, hasta el 16 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/Gx2qSQ

Del 23 de febrero al 27 de marzo se desarrollará un curso de formación en jardinería, en modalidad presencial, con 125 horas de formación intensiva. Las inscripciones, hasta el 22 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/uToUR9

Del 24 de febrero al 17 de marzo habrá un curso de formación en linkedin para networking en modalidad online, con 41 horas de formación. Las inscripciones, hasta el 23 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/EFwpux

Del 24 de febrero al 31 de marzo tendrá lugar un curso de formación en inteligencia artificial para la búsqueda de empleo, en modalidad online, con 65 horas de formación. Las inscripciones, hasta el 23 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/OPEYd0p

Del 16 de febrero al 10 de abril se desarrollará un curso de formación en gamificación y gestión de recursos digitales, en modalidad online, con 77 horas de formación. Las inscripciones, hasta el 13 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/p8VLukW

Del 16 de febrero al 8 de abril habrá un curso de formación en desarrollo web, en modalidad online, con 125 horas de formación. Las inscripciones, hasta el 13 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/6F8zaWu

Del 9 de febrero al 24 de marzo tendrá lugar un curso de formación en técnicas de venta y atención al cliente, en modalidad online, con 96 horas de formación. Las inscripciones, hasta el 8 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/BMN2eP

Del 5 de febrero al 15 de abril tendrá lugar un curso de formación en comercio electrónico y marketing, en modalidad online, con 126 horas de formación. Las inscripciones, hasta el 4 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/BMN2eP

Del 25 de febrero al 6 de abril tendrá lugar un curso de formación en generador de contenidos digitales, en modalidad online, con 65 horas de formación. Las inscripciones, hasta el 23 de febrero, se pueden realizar en el siguiente enlace web: https://goo.su/BMN2eP