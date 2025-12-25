Diez provincias en aviso por lluvia, nieve, frío y oleaje en Navidad, mientras Salamanca vivirá una jornada invernal sin grandes sobresaltos
La AEMET prevé un día de Navidad marcado por la inestabilidad en buena parte del país, con avisos por nieve, lluvias y frío, mientras en Salamanca predominarán los cielos nubosos, el ambiente frío y posibles heladas débiles
La jornada de Navidad llegará marcada por la inestabilidad meteorológica en gran parte del país, donde diez provincias permanecerán en aviso por lluvias, nieve, bajas temperaturas y fuerte oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Mientras tanto, en Salamanca se espera un día típicamente invernal, con cielos nubosos, ambiente frío y posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa, sobre todo en zonas del norte de la provincia y áreas de sierra, aunque sin activación de avisos.
En el resto del territorio nacional, Girona estará en aviso naranja por fuerte oleaje, con vientos del este y nordeste de hasta 70 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar entre 8 y 10 metros. También habrá avisos por mar en Mallorca, Menorca, Barcelona, Tarragona y A Coruña; por lluvias en Ibiza, Formentera y Girona; y por nieve en Asturias, Cantabria y Girona. Cantabria, León, Palencia y Zamora registrarán avisos por frío.
La previsión nacional contempla cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones más intensas en el área mediterránea oriental, Baleares y noreste de Cataluña, además de chubascos más dispersos en otras zonas y nieblas matinales en áreas del suroeste. La cota de nieve bajará hasta los 500-700 metros en algunos puntos del norte peninsular.
En Salamanca, la AEMET apunta a que, aunque el día será frío, el tiempo será relativamente tranquilo respecto a otras zonas del país. A últimas horas se espera que se abran claros en la Meseta Norte y las temperaturas mínimas descenderán, favoreciendo la aparición de heladas débiles, especialmente en zonas rurales y del campo charro. El viento de componente norte contribuirá a una sensación térmica aún más baja.
