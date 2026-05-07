Diferencias de hasta 300 euros entre centros o menos niños por clase: los maestros de Educación infantil se hartan y salen a la calle en Salamanca

Los maestros de Educación Infantil, de 0 a 3 años, han salido a las calles para reivindicar sus derechos y así mejorar tanto la calidad en la formación de los menores como en los suyos propios. Entre todas ellas, han destacado la Ley de ratios y jornada lectiva, la pareja educativa, la mejora de las condiciones laborales y la ampliación de red pública de gestión directa, pilares que consideran básico y urgente.

En la mañana de este jueves, 7 de mayo, lo han realizado a las puertas de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, mientras que esta misma tarde realizarán una concentración en la Subdelegación del Gobierno de España, ambas para protestar por las escuelas públicas.

En los días anteriores, han dejado claro que "cuidamos, vemos crecer y educamos a tus hijos e hijas por pura vocación", siendo así un servicio esencial en la vida los niños y niñas. Además, en los carteles se podían leer mensajes como "No lucho solo por mi, también por mis pequeñines, ¡siempre!" o "Educamos con amor, exigimos con derechos".

María José lleva 18 años trabajando en un centro privado, y no ha duda en alzar la voz por todas sus compañeras. Entre las exigencias está la bajada de ratios debido a que en ocasiones llegan a trabajar con hasta ocho niños, haciendo que la atención al alumnado empeore al no poder dar más del ciento por ciento de sí misma, como es lógico.

No ha dudado en exponer que “hace años éramos el sitio donde llevar a los niños ‘mientras trabajo’, pero eso ha cambiado y ya no somos ese servicio”.

La subida salarial también ha sido otro de los puntos claves, donde en la actualidad se cobra el Salario Mínimo Interprofesional en las escuelas privadas, suponiendo hasta 300 euros menos en algunos casos al diferencia estos centros de los públicos.

Por otro lado, la doble pareja se torna importante ya que se mejoraría la calidad de la educación e incluso, en algunos casos, te permitiría aflojar la carga laboral. Como ejemplo, representantes sindicales han indicado que “no podemos ir al baño porque no podemos dejar a los bebés solos”.

Sheila es técnico superior de Educación Infantil y pertenece a las escuelas infantiles desde hace 13 años, por lo que conoce muy bien esta procesión. En representación de CCOO ha expuesto que “la etapa más fundamental en el ser humano es de 0 a 3 años”, exponiendo una problemática que está ocurriendo en la actualidad, la creación de aulas mixtas con niños de 0 a 3 años, una práctica que se torna “ilegal”. Asimismo, ha hecho hincapié en que “pedimos bajadas de ratios porque con dos manos no podemos atender a 20 bebés de diferentes edades”.

Una de las grandes reivindicaciones era que la Educación Infantil se expandiera entre géneros para que no fueran en su mayoría mujeres, algo que ha quedado latente en la propia concentración, con poca presencia de hombres.

Con respecto a estos, representantes tanto de la pública como de la privada han explicado que “es un sector feminizado porque las mujeres hemos hecho siempre trabajos asistenciales. Cómo consideran esto, tenemos salarios bajos. También pasa que los chicos jóvenes no tienen la mentalidad abierta, y a pesar de que hay educadores, son muy pocos”.

La manifestación de la mañana de este jueves, 7 de mayo, es la primera de las tres que habrá. Con la tercera durante la tarde de este mismo día y una tercera que llevará a personal de Educación Infantil frente al Ministerio de Educación.