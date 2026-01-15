El difícil acceso a la vivienda volverá a ser escenario de reivindicaciones en la calle: el 6 de febrero en Salamanca

"Respondemos al negocio de la vivienda" es el nombre de la campaña encabezada por las organizaciones de vivienda de Castilla y León, que buscan, de forma conjunta, visibilizar la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la clase trabajadora.

Aida, miembro de la Asamblea de Inquilinas en Salamanca, reconoce que con esta campaña se van a exponer los distintos problemas que hay alrededor de la vivienda en todas las ciudades. En el caso de Salamanca se llevarán a cabo actos el próximo 6 de febrero, con hora y lugar que todavía están por determinar.

"Nos vamos a centrar en la evolución histórica y política de la vivienda en Salamanca y el desplazamiento de la clase trabajadora. Lanzamos esta campaña para denunciar cómo las instituciones y los partidos parlamentarios son cómplices y colaboradores necesarios de la situación en la que se encuentra la vivienda en Castilla y León y en Salamanca. Cada vez que atravesamos una crisis de vivienda como en 2008 la prioridad es seguir garantizando la vivienda por parte del Estado. Estamos seguros de que las campañas políticas ahora que se acercan las elecciones van a tocar el tema de la vivienda y esas medidas, al igual que el hace el gobierno, acaban suponiendo una transferencia del Estado directa a los propietarios, pero en ningún caso acaban suponiendo una solución al origen real, y acaba siendo concebida como una mercancía y no como un derecho", expresa.

Todos los eventos darán comienzo este fin de semana a las 12:15 horas en la plaza mayor de Zamora y concluirán en Burgos. En ellos se abordarán las problemáticas locales de la vivienda y la "pésima gestión de las subvenciones o de la vivienda pública, la turistificación, la vivienda vacía o el creciente desplazamiento de la clase trabajadora hacia los barrios más precarizados"-

Estos actos, dice Aida, "no son aislados", sino lo que se pretende es "reunificar la necesidad de la organización de la clase trabajadora frente a promesas y cantos de sirena y distintas falsas alternativas de las administraciones".

Estas acciones que tendrán la calle como escenario reivindicarán también el acceso a la vivienda de los jóvenes: "La población migrante y la juventud son los que tienen mayor dificultad de acceso a la vivienda y como ninguna propuesta lo ataja, los parques de vivienda pública, además de insuficientes, se suman a los trámites burocráticos y las limitaciones de la renta por arriba y por abajo, que dificultan el acceso con recursos para poder gestionar ese laberinto de trámites".