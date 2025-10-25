La digitalización llega a Salamanca para impulsar competitividad y empleabilidad

La Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (AETICAL) ha puesto en marcha un ambicioso programa de jornadas bajo el título ‘Digitalización y Tecnología para la competitividad y la empleabilidad en Castilla y León’. El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar a la totalidad del tejido empresarial y a los trabajadores el acceso a los conocimientos y herramientas tecnológicas esenciales para mejorar la productividad y la competitividad en la Comunidad.

El proyecto de AETICAL, la entidad que agrupa al sector tecnológico regional y que ostenta la presidencia de CONETIC (la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información), se articula a través de dos ciclos complementarios de jornadas de sensibilización y formación. Ambos ciclos tienen previsto celebrar una jornada en cada una de las nueve provincias de Castilla y León y se desarrollarán hasta el 30 de abril de 2026.

Foco en la empresa y la eficiencia

El primer ciclo, denominado ‘Empresa y digitalización: claves para la competitividad’, está específicamente dirigido al tejido empresarial e industrial, incluyendo gerentes, responsables de innovación y directivos. Su finalidad es fomentar la sensibilización y facilitar el acceso a soluciones tecnológicas que impacten directamente en la eficiencia, productividad y sostenibilidad. Se busca trasladar de manera clara cómo la adopción de estas herramientas es una palanca clave para la mejora competitiva.

Tecnología como vía de empleabilidad

El segundo ciclo, ‘Tecnología y empleabilidad para usuarios de Centros Especiales de Empleo’, se orienta a las personas trabajadoras con discapacidad. Para este colectivo, la tecnología representa una vía crucial para mejorar su desempeño laboral y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional. El objetivo es proporcionar a los participantes conocimiento de herramientas tecnológicas útiles, estimular la formación continua en competencias digitales y favorecer su búsqueda de empleo.