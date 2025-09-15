Dimite Benjamín Crespo como presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca porque “todo va sobre ruedas”

En la mañana de este lunes, 15 de septiembre, Benjamín Crespo anunciaba en rueda de prensa que iba a dejar de ser presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca. Comenzaba siendo muy directo con los propios periodistas: “Hay decisiones que no se toman en un instante y que se toman en silencio, hasta que uno comprende que hay momentos en los que hay que comunicar esa decisión”. Momentos después, exponía que “después de nueve años al frente de la cámara de comercio es momento de abrir una nueva etapa”.

Más tarde, hacía un recorrido por su trayectoria, donde hacía hincapié en que, en los nueve años que ha estado al frente de la Cámara de Comercio: “Llegué a esta responsabilidad en diciembre de 2016, cuando se atravesaba un momento difícil, con una Cámara de Comercio gravemente herida, con un desafío que muchos consideraban insalvable”.

Por otro lado, también ha dejado claro que “ahora tenemos una cámara saneada económicamente y que ha recuperado el prestigio”. Asimismo, también ha querido destacar que “agradece la implicación de muchas personas destacando el compromiso del pleno y del comité ejecutivo, agradeciendo al equipo técnico y humano día a día”.

Tras la rueda de prensa, y en declaraciones a este medio, ha expuesto que “mi ciclo ha acabado, la Cámara va sobre riedad, es una institución solvente y agradezco que el vicepresidente primero se ponga al mando”. También, ha explicado que me voy cuándo quiero y cómo quiero, siempre ha habido una buena relación en la Cámara y me marcho con la lealtad y el cariño que he recibido siempre, que ha sido incalculable”.

Para finalizar, y dejando un mensaje optimista para el conjunto de los empresarios de Salamanca: “Cuándo las cosas van bien, se nota y la Cámara va de diez”. Del mismo modo, Crespo ha asegurado que ha sido feliz al frente de la institución y que nunca “ha habido una guerra interna. Todo lo contrario, el cariño que he recibido de todo el comité siempre ha sido incalculable”.