Dimite Tomás Durán, vicario general de la Diócesis de Salamanca, tras el deterioro de la confianza con la curia

Tomás Durán, vicario desde el 2023 de la Diócesis de Salamanca, ha presentado su renuncia a su cargo y al de moderador de la Curia, tal y como ha informado la Diócesis de Salamanca en un comunicado.

Una renuncia que respondería al clima de tensión que se habría generado dentro de la institución y agudizado en su última etapa en el cargo con buena parte del clero y del personal del Obispado, tal y como reconocen diversas fuentes de la entidad. El motivo habría sido su “excesivo intervencionismo”, que habría granjeado tensiones en diversos momentos a lo largo de estos tres años en el puesto.

Por su parte, el obispo de Salamanca, José Luis Retana, ha aceptado este jueves su renuncia, tal y como reconocen en un comunicado afirmando que la acepta “con pesar, aunque respetando su libertad” y agradece “sinceramente su entrega generosa durante estos años”, así como “su amistad y dedicación”. Asimismo, destaca que, en su tarea como vicario general ha sido para el prelado “una ayuda inestimable” en el ministerio episcopal y también para la Iglesia diocesana, a la que reconoce que ha servido siempre “con disponibilidad y espíritu eclesial”.