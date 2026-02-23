Dinamiza Joven amplía su oferta en marzo con talleres, excursiones y actividades para jóvenes

Las actividades son gratuitas, con plazas limitadas, y las inscripciones se abren este lunes 23 de febrero

Espacio Joven.
El programa municipal Dinamiza Joven tendrá durante el mes de marzo una completa agenda de actividades para jóvenes de entre 14 y 30 años, que combina ocio, cultura, creatividad y deporte. La programación incluye talleres de manualidades y cocina, visitas culturales, excursiones y torneos en la sala de juegos del Espacio Joven, y todas las actividades son gratuitas con plazas limitadas.

Entre las ‘Sesiones Dinamiza’, destacan la visita al Museo de Salamanca el martes 3 de marzo, el taller creativo para elaborar cofres del tesoro el jueves 5, talleres de bisutería (martes 10) y de crestería de papel (jueves 12), así como la creación de conejitos de Pascua (jueves 19), un jardín zen en miniatura (martes 24) y un taller de cocina (jueves 26). Además, se ha programado una excursión al Valle del Jerte el sábado 21 y un scape room especial por la Semana Santa los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

La iniciativa ‘Lingua Vibe’ permite acercarse a la cultura y el idioma japonés, inglés y francés, con talleres todos los miércoles: los días 4 y 25 de marzo (japonés), 11 (inglés) y 18 (francés). La sala de juegos del Espacio Joven, equipada con ping-pong, dardos, juegos de mesa y videojuegos, estará abierta todos los miércoles de 17:00 a 20:00 horas, incluyendo torneos de juegos de mesa los días 11 y 25.

Las inscripciones se han abierto este lunes 23 de febrero a partir de las 13:00 horas en la web Dinamiza Joven, adjudicándose las plazas por orden de inscripción. Todas las actividades, salvo salidas y excursiones, se realizarán en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16) en horario de 17:00 a 19:30 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp al 613 011 056 o al correo info@dinamizajoven.com de lunes a jueves, de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

