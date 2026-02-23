Dinamiza Joven amplía su oferta en marzo con talleres, excursiones y actividades para jóvenes

El programa municipal Dinamiza Joven tendrá durante el mes de marzo una completa agenda de actividades para jóvenes de entre 14 y 30 años, que combina ocio, cultura, creatividad y deporte. La programación incluye talleres de manualidades y cocina, visitas culturales, excursiones y torneos en la sala de juegos del Espacio Joven, y todas las actividades son gratuitas con plazas limitadas.

Entre las ‘Sesiones Dinamiza’, destacan la visita al Museo de Salamanca el martes 3 de marzo, el taller creativo para elaborar cofres del tesoro el jueves 5, talleres de bisutería (martes 10) y de crestería de papel (jueves 12), así como la creación de conejitos de Pascua (jueves 19), un jardín zen en miniatura (martes 24) y un taller de cocina (jueves 26). Además, se ha programado una excursión al Valle del Jerte el sábado 21 y un scape room especial por la Semana Santa los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

La iniciativa ‘Lingua Vibe’ permite acercarse a la cultura y el idioma japonés, inglés y francés, con talleres todos los miércoles: los días 4 y 25 de marzo (japonés), 11 (inglés) y 18 (francés). La sala de juegos del Espacio Joven, equipada con ping-pong, dardos, juegos de mesa y videojuegos, estará abierta todos los miércoles de 17:00 a 20:00 horas, incluyendo torneos de juegos de mesa los días 11 y 25.

Las inscripciones se han abierto este lunes 23 de febrero a partir de las 13:00 horas en la web Dinamiza Joven, adjudicándose las plazas por orden de inscripción. Todas las actividades, salvo salidas y excursiones, se realizarán en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16) en horario de 17:00 a 19:30 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp al 613 011 056 o al correo info@dinamizajoven.com de lunes a jueves, de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.