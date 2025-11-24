Dinamiza Joven ofrece un completo programa de actividades para jóvenes en diciembre
Todas las actividades son gratuitas y con plazas limitadas, por orden de inscripción a través de la web Dinamiza Joven
El programa municipal Dinamiza Joven continúa durante el mes de diciembre con una variada oferta de actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años, incluyendo talleres de manualidades y cocina, excursiones, salidas al cine y tardes de patinaje sobre hielo.
Tres líneas de actividades
La programación mensual se estructura en tres grandes bloques:
Sesiones Dinamiza, con talleres de ocio, manualidades, cocina y salidas culturales.
Lingua Vibe, para acercarse a la cultura de idiomas como inglés, francés y japonés.
Torneos en la sala de juegos, que cuenta con ping-pong, dardos, juegos de mesa y videojuegos.
Calendario de las Sesiones Dinamiza
Entre las actividades destacadas se incluyen:
Martes 2: taller de manualidades para hacer mariquitas.
Jueves 4: taller de adornos navideños con gnomos de macramé.
Martes 9: taller de manicura navideña.
Jueves 11: taller de botellas de los deseos navideños.
Sábado 13: excursión navideña a Valladolid.
Lunes 15: salida al cine para disfrutar de un estreno.
Martes 16: taller de felicitaciones navideñas en 3D.
Jueves 18: taller de postres navideños.
Jueves 26: torneo de juegos de mesa.
Lunes 29: tarde de patinaje sobre hielo.
Martes 30: geocaching navideño.
Lingua Vibe y sala de juegos
Los talleres Lingua Vibe se celebrarán todos los miércoles:
3 de diciembre: inglés
10 de diciembre: francés
17 de diciembre: japonés
La sala de juegos estará abierta los miércoles de 17:00 a 20:00 horas para disfrutar de ping-pong, dardos, videojuegos y juegos de mesa.
Inscripciones y condiciones
Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas, adjudicadas por orden de inscripción. Las inscripciones se pueden realizar a partir de hoy a las 13:00 horas a través de la web: Dinamiza Joven.
Salvo las salidas y excursiones, todas las actividades se realizarán en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16) en horario de 17:00 a 19:30 horas. Para más información, los interesados pueden contactar vía teléfono o WhatsApp al 613 011 056 o por correo electrónico a info@dinamizajoven.com, en horario de lunes a jueves, de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
