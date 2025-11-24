Dinamiza Joven ofrece un completo programa de actividades para jóvenes en diciembre

El programa municipal Dinamiza Joven continúa durante el mes de diciembre con una variada oferta de actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años, incluyendo talleres de manualidades y cocina, excursiones, salidas al cine y tardes de patinaje sobre hielo.

Tres líneas de actividades

La programación mensual se estructura en tres grandes bloques:

Sesiones Dinamiza, con talleres de ocio, manualidades, cocina y salidas culturales.

Lingua Vibe, para acercarse a la cultura de idiomas como inglés, francés y japonés.

Torneos en la sala de juegos, que cuenta con ping-pong, dardos, juegos de mesa y videojuegos.

Calendario de las Sesiones Dinamiza

Entre las actividades destacadas se incluyen:

Martes 2: taller de manualidades para hacer mariquitas.

Jueves 4: taller de adornos navideños con gnomos de macramé.

Martes 9: taller de manicura navideña.

Jueves 11: taller de botellas de los deseos navideños.

Sábado 13: excursión navideña a Valladolid.

Lunes 15: salida al cine para disfrutar de un estreno.

Martes 16: taller de felicitaciones navideñas en 3D.

Jueves 18: taller de postres navideños.

Jueves 26: torneo de juegos de mesa.

Lunes 29: tarde de patinaje sobre hielo.

Martes 30: geocaching navideño.

Lingua Vibe y sala de juegos

Los talleres Lingua Vibe se celebrarán todos los miércoles:

3 de diciembre: inglés

10 de diciembre: francés

17 de diciembre: japonés

La sala de juegos estará abierta los miércoles de 17:00 a 20:00 horas para disfrutar de ping-pong, dardos, videojuegos y juegos de mesa.

Inscripciones y condiciones

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas, adjudicadas por orden de inscripción. Las inscripciones se pueden realizar a partir de hoy a las 13:00 horas a través de la web: Dinamiza Joven.

Salvo las salidas y excursiones, todas las actividades se realizarán en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16) en horario de 17:00 a 19:30 horas. Para más información, los interesados pueden contactar vía teléfono o WhatsApp al 613 011 056 o por correo electrónico a info@dinamizajoven.com, en horario de lunes a jueves, de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.