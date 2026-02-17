La Dirección General del Patrimonio del Estado destina 1,2 millones a los trabajos de emergencia de la muralla de Salamanca

El Consejo de Ministros tomó este martes razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones necesarias en la muralla de Salamanca, donde el pasado 26 de diciembre se derrumbó un tramo a la altura del Paseo del Rector Esperabé.

En cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, el Consejo de Ministros fue informado de la declaración de emergencia acordada el pasado 23 de enero, en el ámbito de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Los trabajos, encargados a dos empresas, tiene un presupuesto que ronda los 1,2 millones de euros.

Según se informa desde el Gobierno, con carácter previo a la ejecución de estas obras, se elaborará el correspondiente proyecto de intervención, que será presentado ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, a fin de obtener la preceptiva autorización conforme a la normativa de protección del patrimonio cultural.