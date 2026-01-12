Disminuyen las donaciones de sangre y plasma en Salamanca, con tendencia a la baja en la región

Hace unos días, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación pedía donaciones de manera urgente para afrontar el 2026, y no es para menos cuando los datos del año anterior hablan por sí solos.

En el ámbito regional, primero, ha habido un total de 95.442 donaciones, es decir, menos que en 2024 donde la cifra se situaba en las 97.927. Eso sí, en cuanto a la plasmaféresis, la donación de plasma, ha habido un notable incremento del 28,4 por ciento, es decir, se ha pasado de las 8.355 en 2024 a las 10.726. En cuanto a la aféresis de plaquetas, ha habido un 7 por ciento menos, pasando de los 2.546 a los 2.367.

Centrándonos en Salamanca, los datos arrojan que sigue siendo una provincia solidaria, y no es para menos cuando ha habido un aumento pequeño, del 0,3 por ciento, de 2024 a 2025, con un total de 12.439. Además, se sitúa la tercera en el ranking, únicamente por detrás de Valladolid y Burgos, con 29.210 y 22.218, respectivamente.

Si nos centramos en la donación de sangre, es donde los datos empiezan a tender a la baja, con 11.218 y un 2,6 por ciento menos de 2024 a 2025. Eso sí, las únicas dos por delante, Valladolid y Burgos, presentan caídas mucho más acusadas con un 3,1 y un 3,6 por ciento, respectivamente.

La gran subida de los datos se producen en Salamanca gracias a la donación de plasma, donde la provincia se sitúa también como la tercera de la región en cuanto a aumento, con un 38 por ciento, y un total de 1.221 donaciones.

De este modo, se recuerda que donar sangre es esencial para salvar vidas y así atender las necesidades diarias de los hospitales de Castilla y León, donde se espera que se supere el número de donaciones diarias que se ha situado en 2025 en las 450.