Se dispara el valor de las monedas de cinco pesetas de Franco: pueden pagar hasta más de 30 mil euros

“El que guarda, halla”, así dice uno de los refranes del castellano más conocidos y guardar es justamente lo que han hecho muchos españoles que ahora están hallando o pueden hallar si coleccionan pesetas. El valor de algunas pesetas de la época de Franco están alcanzando valores desorbitados por el que se hacen pujas con mil y de euros en juego-

No es nuevo que las antiguas pesetas en la actualidad tienen un elevado coste, de hecho, ahora se pueden ganar hasta 36.000 euros por algunas de ellas, sobre todo con las que han disparado su valor como es el caso de la moneda de cinco pesetas de Franco del año 1949. Una moneda, por la que según apunta El Español ha llegado a venderse por entre 12 mil y 36 mil euros.

A parte de la moneda de 1949 también otra que se suma a los casos “excepcionales” como la del año 1957. Las monedas de cinco pesetas como la del año 1951 puede alcanzar los 6 mil euros y la de 1952 también puede llegar a los 36 mil.

Por ello, si eres una de esas personas que conserva estas reliquias pueden obtener un importante reembolso si las vendes en una subasta online de monedas españolas, que es la forma más habitual de obtener dinero por las pesetas antiguas.