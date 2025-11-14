Se disparan los precios del vestido, el calzado, los alimentos y las bebidas no alcohólicas

El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Castilla y León se situó en el 3,0% interanual en octubre de 2025, lo que representa el doble de la subida registrada en el mismo mes del año anterior (1,5% en octubre de 2024).

Esta cifra se mantiene ligeramente por debajo de la media nacional, que experimentó un crecimiento del 3,1% en el décimo mes del año, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El principal factor detrás del aumento de precios en la Comunidad es el grupo de Vivienda, que incluye el coste de agua, electricidad y gas. Este segmento se encareció un 6,8% interanual en Castilla y León. Aunque este incremento es significativo, es siete décimas inferior al alza media nacional en este mismo grupo.

Además de la vivienda, otros grupos de gasto con subidas importantes fueron:

Bebidas Alcohólicas y Tabaco: 4,4%

Hoteles y Restaurantes: 4,0%

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas: 2,9%

El aumento de precios afecta a todas las provincias de la Comunidad, aunque con diferencias notables. Salamanca (3,7%) y Soria (3,4%) registraron las mayores subidas del IPC interanual. Les siguieron:

León, Valladolid y Segovia: 3,0%

Palencia: 2,9%

Zamora: 2,8%

Ávila y Burgos: 2,7%

En la comparación mensual (respecto a septiembre de 2025), los precios en Castilla y León aumentaron un 0,7%.

La subida estuvo encabezada, curiosamente, por el grupo de vestido y calzado, con un fuerte repunte del 7,9%, un comportamiento habitual debido al inicio de la temporada de invierno. Otros aumentos mensuales relevantes fueron en: